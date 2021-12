Sparkasse lancia un’opa su Civibank: cade l’ultima banca friulana

CIVIDALE. Sparkasse ufficializza l'opa sulla Banca di Cividale, di cui detiene già il 17%. Il consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano, presieduto da Gerhard Brandstatter, ha deliberato all'unanimità di procedere a richiedere l'autorizzazione per l'assunzione di una partecipazione di controllo in Banca di Cividale Spa e lanciare un'offerta pubblica di acquisto totalitaria per contanti sulla totalità delle azioni CiviBank e dei warrant detenuti da coloro che erano azionisti di CiviBank prima dell'ultimo aumento di capitale.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Messaggero Veneto la comunità dei lettori