Udine, dopo 42 anni di professione il notaio Amodio va in pensione: «VI prometto che il mio impegno non calerà»

L’ora della quiescenza, per il notaio Paolo Alberto Amodio, è scattata lo scorso 28 novembre, al compimento del 75° anno d’età. Troppo presto, sembra sospirare. Perché, come ben sa chi lo conosce e stima, dietro al suo inconfondibile aplomb ci sono un patrimonio culturale e un bagaglio di esperienze che, anche in futuro, saprà valorizzare ancora