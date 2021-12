Covid, il bollettino regionale di venerdì 10 dicembre: 483 nuovi contagi e 6 decessi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26 (+1), mentre i pazienti in altri reparti sono 296 (-1)

UDINE. Nella giornata di venerdì 10 dicembre in Friuli Venezia Giulia su 29.802 test e tamponi sono state riscontrate 483 nuove positività al Covid 19, pari all'1,62%. Nel dettaglio, su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 379 nuovi contagi (5,3%); su 22.652 test rapidi antigenici 104 casi (0,46%).

Si registrano anche 6 decessi: tre donne triestine, di 95, 92 e 80 anni (le prime due decedute in Rsa, l'ultima in ospedale), una donna di 93 di Grado (morta in ospedale), una di 91 anni di San Canzian d'Isonzo (morta in Rsa) e un uomo di 78 anni di Palazzolo dello Stella (morto in ospedale).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26 (+1), mentre i pazienti in altri reparti sono 296 (-1).

Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.054: 943 a Trieste, 2.056 a Udine, 726 a Pordenone e 329 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 125.119, i clinicamente guariti 292, mentre quelli in isolamento 7.761.Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 137.548 persone: 32.977 a Trieste, 58.690 a Udine, 27.034 a Pordenone, 16.935 a Gorizia e 1.912 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 unità a seguito di altrettanti test positivi rimossi dopo la revisione dei casi.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di 7 persone: un medico e due infermieri nell'Azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina; un ausiliario e un operatore socio sanitario nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; un infermiere e un operatore socio sanitario nell'Azienda sanitaria Friuli occidentale. Sono stati infine rilevati 6 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione e altrettanti positivi tra gli operatori.