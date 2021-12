Efrem non ce l’ha fatta, troppo gravi le ferite riportate nell’incidente: donati gli organi

Il giovane di 27 anni, residente a Caneva, lo scorso 8 dicembre era finito in un fosso con la sua Bmw a Cordignano

CANEVA. Non ce l’ha fatta il giovane canevese ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto all’alba di mercoledì a Cordignano. Il personale sanitario dell’ospedale trevigiano Ca’ Foncello – il giovane era ricoverato nel reparto di terapia intensiva – ne ha dichiarato il decesso, avviando al contempo le procedure per l’espianto degli organi, dando seguito alla volontà espressa di familiari.

La tragica notizia si è sparsa velocemente nella comunità canevese, dove Efrem Natali, 27 anni, ex allievo dell’istituto alberghiero di Vittorio Veneto e dipendente di un’impresa veneta del settore edilizio, risiedeva con i familiari.