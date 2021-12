PORDENONE. Nonostante la ricca eredità paterna ha percepito per 28 mesi il reddito di cittadinanza. La guardia di finanza di Pordenone ha denunciato una 41enne del capoluogo per aver ricevuto la misura di sostegno sociale senza averne i requisiti e l’ha segnalata all’Inps per il recupero dell’intera somma e la chiusura dei rubinetti.

Dall’inizio dell’anno le Fiamme gialle pordenonesi hanno smascherato 28 beneficiari che non avevano diritto al reddito di cittadinanza.