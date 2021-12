Non risponde a un’amica che allerta i soccorsi: operaio di 44 anni trovato morto nella sua abitazione

TOLMEZZO. Un uomo di 44 anni, Dimitri Puppini, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di venerdì 10 dicembre a Tolmezzo. Ad allertare i soccorsi è stata un’amica. Puppini, che lavorava come operaio alla Fantoni, abitava da solo in via Divisione Julia 73 e il decesso sembra riconducibile a cause naturali e, molto probabilmente, risalirebbe alla sera di giovedì 9 dicembre.

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di rianimare il 44enne, non hanno potuto far nulla se non constatarne la morte. Sul posto per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Comeglians.