Pericolo contagi, a rischio tutti i falò epifanici: il prefetto consiglia prudenza ai sindaci

UDINE. Se tante feste di piazza per l’arrivo del nuovo anno sono già state annullate in molti comuni friulani, ora è a rischio l’accensione dei fuochi epifanici che tradizionalmente si svolgono tra il 5 e il 6 gennaio in numerose località della provincia di Udine. Se ne è discusso venerdì 10 dicembre, durante una videoconferenza alla quale hanno partecipato i sindaci Comuni più popolosi – da Udine a Codroipo, da San Daniele a Latisana, passando per Cividale, Tolmezzo, Tarcento, Palmanova, Cervignano, Tarvisio e Gemona solo per citarne alcuni – che erano collegati con il prefetto Massimo Marchesiello.

