Dopo anni di silenzio, si è fatta coraggio e ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Fiume Veneto, temendo per l’incolumità propria, ma soprattutto del figlio maggiore. È la storia di una madre che ha denunciato il marito violento per maltrattamenti in famiglia.

Ora lei e i suoi bambini sono al sicuro in una casa protetta, messa a disposizione da Voce donna.