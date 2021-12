Mamma, papà e il loro bimbo di sei mesi, assicurato sul seggiolino in auto, sono finiti in ospedale a seguito di uno scontro con un’altra auto, che però si è allontanata dal luogo dell’incidente. La famiglia viaggiava a bordo di un’Alfa Romeo 147, quando per cause al vaglio della polizia locale di Pordenone, si è verificata la collisione, alla rotatoria dove si congiungono via Planton e viale Venezia.

L’incidente