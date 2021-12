È morta Maria Olivieri, docente di matematica e fisica per oltre 40 anni

La 96enne, terzogenita del generale ai vertici della brigata Osoppo, fu docente di matematica e fisica al classico per 40 anni

CIVIDALE. Se n’è andata all’età di 96 anni la professoressa Maria Olivieri, storica docente del liceo classico “Paolo Diacono”, dove ha insegnato matematica e fisica a generazioni e generazioni di cividalesi, avendo prestato servizio nell’istituto della città ducale per ben 40 dei suoi quasi 50 anni lavorativi.

Non a caso la sua figura, a distanza di oltre tre decenni dal pensionamento, è ancora vivissima nella cittadina (e non solo, visto che prima di approdare al “Paolo Diacono” la professoressa aveva insegnato a San Pietro al Natisone) e resta associata in maniera indissolubile al liceo classico, appunto, del quale è stata a lungo una sorta di elemento identitario: Maria Olivieri era un’istituzione, nel senso più stretto del termine, e ha davvero...