Imbrattati di nuovo i caselli dedicati a Figliuolo e Bosso: è la quarta volta che succede

Per la quarta volta da quando è stato inaugurato, una mano ignota ha imbrattato il murale dedicato al commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale dell’esercito Francesco Figliuolo, realizzato da un alpino a Vivaro. Imbrattato anche il murale in onore di Ezio Bosso, a Murlis. Lo ha reso noto l’autore delle opere, l’artigiano di Basaldaella Andrea Cleva. «È un gesto – ha detto – inqualificabile: capisco che ci possano essere idee diverse, ma ci sono altri modi per manifestare contrarietà rispetto all’impegno del generale Figliuolo.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Messaggero Veneto la comunità dei lettori