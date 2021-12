Natale 2021, quali sono le regole da rispettare? Lo scorso anno massimo in 4 e spostamenti limitati, ecco cosa (non) fare durante le festività

Guida per un Natale sicuro. L’esperto: «Prudenza indispensabile con i bambini e i non vaccinati».

UDINE. Ecco cosa non fare al cenone in famiglia. La lezione del Thanksgiving: tamponi prima dei festeggiamenti, niente bacio ai nonni, precauzioni in casa. «Gli effetti epidemiologici del Giorno del ringraziamento negli Stati Uniti possono aiutarci ad evitare errori nei festeggiamenti natalizi», spiega alla Stampa.it Il professor Roberto Cauda, direttore dell’istituto di Malattie Infettive del Policlinico Gemelli e revisore scientifico dei parametri Covid del governo.