Arbitro donna insultata durante una partita, la difesa del San Daniele calcio: «Menzogne, Contestato solo il rigore per gli avversari»

SAN DANIELE. Quegli insulti sessisti all’arbitro diciottenne Melissa Tassan non ci sarebbero mai stati. Il San Daniele replica alle accuse e punta a riferire gli eventi «come realmente sono accaduti». Le dichiarazioni circa il fatto che il direttore di gara «che ha arbitrato la partita Barbeano–San Daniele sarebbe stata offesa e insultata – chiarisce in una nota l’ Associazione sportiva – non rispondono a realtà».