Pordenone, corsa per salvare la festa di Capodanno in piazza. Ciriani: «Monitoriamo. Ma a che serve il Super Green pass se non basta?»

Diversa l’opinione del vicegovernatore Riccardi: «Scelta prudente nella ltre città. In questo momento, soprattutto per le sofferenze in ambito scolastico e il relativo carico di positività e quarantene, affrontiamo un periodo molto difficile. Una stretta sugli eventi di massa non può che essere d’aiuto».