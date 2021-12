“Si è prodigata per tentare di salvare la vita al nostro collega”: la Polizia cerca una donna che ha cercato di rianimare l’agente investito in autostrada

UDINE. La Polizia stradale di Udine cerca una donna, probabilmente un medico, che subito dopo l’incidente stradale lungo l’autostrada A/23, si è prodigata al massimo per salvare la vita all’assistente capo della Polstrada, MaurizioTuscano, travolto da un’auto mentre ultimava i rilievi di un precedente incidente stradale e deceduto in seguito alle grvissime ferite.

“Tutti quelli che si sono trovati sul posto in quel frangente – si legge in una nota della Polizia stradale – hanno descritto una scena impressionante, riferendo però della presenza di questa donna, verosimilmente un medico, che si è davvero prodigata in ogni modo ed oltre ogni immaginabile sforzo per cercare di tenete in vita Tuscano fino all’arrivo dell’auto medica e dell’autoambulanza.

Leggi anche Evitano i sistemi d'allarme e si calano dal lucernario: bottino da 50 mila euro alla Mabi

A quel punto, forse per discrezione, dopo aver salutato i colleghi giunti con l’ambulanza ed aver lasciato il campo a loro, questa persona si è allontanata dal luogo dell’incidente.

Una persona silenziosa ma estremamente determinante che tutta la Polizia di Stato di Udine ed in particolare la Polizia stradale – continua la nota – vorrebbe personalmente ringraziare per lo slancio altruistico dimostrato”.

Leggi anche Poliziotto travolto e ucciso in autostrada, il dolore della moglie Roberta: «Maurizio, allegro e altruista»

Per questo la Polizia chiede a questa donna di farsi conoscere contattando la Sezione Polizia stradale di Udine al numero di telefono 0432/537711 oppure la Questura di Udine al numero di telefono 0432/413111 “per permettere ai colleghi di Maurizio Tuscano di stringerle la mano e ringraziarla per l’alto valore umano che ha dimostrato”.