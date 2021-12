UDINE. C’è chi si è ammalato e chi si trova in quarantena, chi ha amici e familiari ricoverati. C’è chi ha paura, in modo smisurato, di essere contagiato e chi soffre per aver dovuto chiudere un’attività lavorativa a causa della crisi economica.

E, ancora, c’è chi vive l’anomala quotidianità dei figli minori, limitati nella loro socialità.

In questo momento storico segnato dalla pandemia, tanti sono i motivi per cui le persone vivono difficoltà psicologiche ed emotive.