UDINE. In Friuli Venezia Giulia si vive bene, dice la classifica del Sole 24 ore. Ma non è una novità. La classifica del Sole è la più nota a livello mediatico, ma non è certo l’unica autorevole.

Guardando i dati e le analisi che di anno in anno pubblica l’Istat nel suo rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile, la fotografia che ne esce non è molto diversa: il Fvg presenta valori mediamente più alti nelle variabili che cercano di cogliere un aspetto così complesso come la qualità della vita.