Ladri in casa di un consigliere comunale di Cervignano: rubati denaro e monili in oro

CERVIGNANO. Furto in casa del consigliere comunale di maggioranza Giancarlo Candotto. È successo nella notte tra sabato 11 e domenica 12 dicembre, in via della Resistenza, a Strassoldo, nel comune di Cervignano.

I ladri sono entrati dopo aver forzato una finestra, probabilmente utilizzando un piede di porco, sul retro dell'abitazione. Una volta all'interno hanno rovistato e messo a soqquadro l'intera casa.

"Hanno frugato ovunque - le parole del consigliere Candotto -. La casa è stata passata letteralmente al setaccio. Addirittura le stanze delle bambine. Un fatto davvero sgradevole.

Eravamo usciti di casa attorno alle 19 per recarci a casa di amici a cena. Siamo rientrati attorno all'1.30 e una volta aperta la porta abbiamo trovato un disastro.

Ci hanno portato via denaro e anche monili in oro cui eravamo particolarmente legati dal punto di vista affettivo. Siamo molto amareggiati.

Per fortuna non hanno fatto del male al nostro gatto, che abbiamo trovato steso sul divano".

Dopo aver messo a segno il colpo, i malviventi sono fuggiti senza lasciare traccia. Nessuno ha visto o sentito nulla.

"È una violazione della propria privacy - aggiunge Candotto -. Siamo molto amareggiati. Nelle ultime settimane si sono verificati alcuni furti a Strassoldo. Raccomando ai cittadini di segnalare sempre alle forze dell'ordine la presenza di persone o automobili sospette".