Ladri nelle case: spariti gioielli e oggetti preziosi

UDINE. Gemona, Buja e Colloredo di Monte Albano. Tre colpi sono stati messi a segno, nella mattinata e nel pomeriggio di lunedì 13 dicembre, nei comuni di Gemona, Buja e Colloredo di Monte Albano.

Sono stati rubati gioielli e oggetti preziosi. Il bottino è ingente. A Gemona i ladri hanno sfondato la porta d'ingresso per entrare.

Hanno frugato nelle varie stanze mettendo tutto a soqquadro e sono riusciti a trovare alcuni orologi e gioielli di famiglia. Poi sono fuggiti senza lasciare traccia.

invece, i banditi hanno forzato una porta sul retro e sono riusciti a entrare. In casa non c'era nessuno. Sono stati rubati monili in oro, un orologio particolarmente costoso, oggetti preziosi e anche un anello con un diamante.

Sono stati i proprietari, una volta rientrati, a dare l'allarme. I carabinieri stanno svolgendo indagini per risalire ai responsabili.

A Caporiacco, nel comune di Colloredo di Monte Albano, infine, il furto non è andato a segno. I ladri hanno tentato di forzare prima una porta e poi una finestra utilizzando probabilmente un piede di porco e una volta all'interno dell'abitazione hanno cercato oro e denaro nelle stanze ma senza riuscire a truccare nulla da rubare. Anche in questo caso indagano i carabinieri.