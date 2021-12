Niente più dividendi: l’Atap smette di sostenere i bilanci comunali

PORDENONE. L’aumento delle tasse, che il Comune di Pordenone si prepara ad applicare, va letto non solo con l’aumento dei costi delle materie prime e dei costi dell’energia.

Per capire appieno come mai si chiuda un’epoca, bisogna tenere conto di un altro non trascurabile elemento: la partecipazione in Atap, la società del trasporto pubblico locale di cui sono azionisti – da quando ha chiuso i battenti la Provincia – tutti 50 Comuni della Destra Tagliamento, non è più un bancomat a cui ricorrere per chiudere i bilanci.