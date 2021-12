Vandali imbrattano con scritte no vax il muro della scuola media Ellero

UDINE. No vax in azione, nella notte fra lunedì 13 e martedì 14 dicembre, in via Divisione Julia. Le facciate della scuola secondaria di primo grado Ellero sono state imbrattate con la vernice rossa.

Eloquenti i messaggi che i vandali hanno voluto trasmettere alle famiglie: “Il vaccino uccide”, “Il vero virus è il nazismo”, “salva tuo figlio”, “Governo nazista”, “Il vax uccide”. Grande lo sdegno dei genitori all’arrivo a scuola per accompagnare i figli, anche perché lo stabile è stato da poco ristrutturato dal Comune di Udine.

Un'azione che arriva proprio nella giornata in cui, in Fvg, si aprono le prenotazioni per i vaccini pediatrici per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Una strategia, quella dei no vax, che nelle ultime settimane sta mutando. Dalla piazza (sabato 11 è stata la prima giornata in cui in città non ci sono state manifestazioni), la protesta si sta spostando sui muri dei palazzi.

Nei giorni scorsi con una serie di manifesti erano apparsi agli ingressi del palamostre e del teatro San Giorgio, oltre che nella zona dell’ospedale civile. E adesso è stata la volta della scuola Ellero.

Uomini della Polizia locale e della Digos si sono recati sul posto.