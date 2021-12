PORPETTO. Tamponamento tra tre automobili, martedì 14 dicembre, poco dopo le 11.15, a Porpetto, in via Udine. Sette le persone rimaste coinvolte, tra cui due bambini.

La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto gli operatori sanitari del 118.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano per la messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi.