Vaccino, agende aperte per la fascia 5-11 anni: in Fvg superate le 1.800 prenotazioni per i più piccoli

Al via nel primo pomeriggio in Friuli Venezia Giulia le prenotazioni per le vaccinazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Alle 18, secondo quanto riferito dal vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, avevano chiesto un appuntamento 1.800 persone. La platea potenzialmente vaccinabile è formata da circa 68.000 bambini.

Le prime inoculazioni sono previste per giovedì all'Irccs Burlo Garofolo di Trieste. Intanto la campagna vaccinale degli over 12 prosegue e viene potenziata. «Per favorire la popolazione residente nelle aree montane e dare quindi risposta ai territori più distanti dagli attuali hub vaccinali (Udine, Gemona, Palmanova)», l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale ha annunciato oggi l'apertura di due sedute speciali a Tolmezzo (PalaTennis) e a Tarvisio (Palazzetto dello sport), rispettivamente i prossimi 18 e 19 dicembre. Sono previste 1.400 somministrazioni di sole terze dosi per ogni giornata.

Secondo il report diffuso dalla Regione sull'andamento della pandemia in Fvg, oggi su 29.651 test e tamponi sono state riscontrate 458 positività al Covid 19, pari all'1,54%. Le vittime sono 7. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28 (dato stabile rispetto a ieri), mentre i pazienti in altri reparti 313 (+7). Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 139.869 persone, i decessi sono stati 4.085. Nella vicina Slovenia è stata rilevata la presenza della variante omicron. A confermarlo, oggi in Parlamento, il premier Janez Janša. Secondo quanto poi precisato da Miroslav Petrovec, direttore dell'Istituto di microbiologia e immunologia, la variante Omicron è stata rivenuta in quattro tamponi prelevati tra il 29 novembre e il 6 dicembre, tutti a Lubiana.