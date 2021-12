Adesso a dire basta è chi ha rispettato le regole e in virtù di questo consente la libera circolazione a chi non si è vaccinato e può esprimere il proprio dissenso

Quanto è possibile tollerare gli attacchi di una minoranza che invoca la propria libertà e nel contempo assalta gli spazi degli altri? Come può essere credibile un manipolo di persone vocianti che vorrebbe imporre alla stragrande maggioranza degli italiani le regole per superare la pandemia ma infrange i principi di educazione civica sfregiando edifici che sono simboli istituzionali ed educativi?



Volantini inneggianti ai deliri no vax sono comparsi sui muri dei teatri e dell’ospedale di Udine; il giorno successivo, sempre a Udine, una scuola – da poco ritinteggiata – è stata lordata con scritte contro i vaccini suscitando la giusta indignazione della società. Ieri un gruppo di persone ha tentato di fare irruzione negli uffici dell’ospedale di Pordenone per dire basta ai vaccini. Soliti metodi, nulla di nuovo.



Aggiungiamo quel che è accaduto nelle ultime settimane a Trieste e il quadro regionale è completato.Adesso a dire basta è chi ha rispettato le regole e in virtù di questo consente la libera circolazione a chi non si è vaccinato e può esprimere il proprio dissenso.

Pare difficile da capire. Più facile invece alzare la voce e recitare la parte degli incompresi non facendo alcun affidamento sulla scienza. Eppure ne abbiamo visti di no vax redenti nel momento del bisogno. Non è sufficiente la scienza. C’è – tra i recalcitranti – la necessità di esercitare il pensiero critico a tutti i costi.

Ed è sul numero dei morti, sui costi sociali e sanitari, sulla ripartenza economica e sul ritorno alla normalità che si infrange il ragionamento libero dei refrattari al vaccino.

I limiti della libertà si circoscrivono a tutti per preservare il benessere sociale. E, per chi si è vaccinato, sono messi alla prova i limiti della pazienza.



