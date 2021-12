Pordenone, raduno non autorizzato davanti all’ospedale: i no vax volevano occupare la Direzione sanitaria

PORDENONE. Una manifestazione di No pass non autorizzata si sta svolgendo, nella mattinata di oggi, mercoledì 15 dicembre, di fronte all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

La polizia, con un dispositivo di ordine e sicurezza pubblica disposto dal questore Marco Odorisio, ha sventato l'occupazione della Direzione sanitaria.

Raduno no vax a Pordenone: "Attenti, potrebbero toglierci i nostri figli perchè non siamo vaccinati"

I manifestanti, una cinquantina, sono sorvegliati dalle forze dell'ordine. Protestano contro la sospensione del personale che non ha voluto vaccinarsi.

Le forze dell’ordine presidiano l'ingresso dell'ospedale, dove intanto il personale sanitario continua a combattere il Covid e a curare i pazienti, la maggior parte dei quali proprio non vaccinati.

La Digos ha intercettato nella notte fra martedì 14 e mercoledì 15 dicembre alcuni messaggi che invitavano simpatizzanti No vax a presentarsi davanti all'ospedale, per sostenere il personale sanitario sospeso dal servizio, in occasione dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per alcune categorie.

Il questore, Marco Odorisio, ha disposto così servizi di sicurezza, partecipando di persona a un sopralluogo in prima mattinata.

Tre i servizi di sicurezza disposti: presso l'ospedale civile, la cittadella della salute ove è attivo il polo vaccinale e presso la direzione generale dell'azienda sanitaria.

Una persona è stata accompagnata in Questura perché rifiutava l'identificazione continuando a non indossare la mascherina e quindi sanzionata per tale violazione.

Riscontrato il mancato preavviso della manifestazione, i partecipanti, annuncia una nota della Questura di Pordenone, saranno deferiti per la violazione dell'art 18 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza, oltre che per le violazioni in materia di normativa anti Covid che saranno verificate.