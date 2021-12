TAVAGNACCO. Nel pomeriggio di martedì 14 dicembre se ne andava in giro per le vie di Colugna, in comune di Tavagnacco, con la motosega, spaventando i passanti.

Alla fine l’uomo, un cinquantenne, è stato soccorso da personale sanitario e accompagnato in ospedale. La persona vive una situazione di disagio ed è conosciuta dagli abitanti di Colugna.