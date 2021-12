UDINE. Scatta mercoledì 15 dicembre l’obbligo vaccinale per il personale della scuola, docente e non: non sarà più sufficiente avere il Green pass, anche da tampone, ma sarà necessario essere immunizzati.

Una questione che, in Friuli Venezia Giulia, riguarda un piccolo esercito di persone. I numeri precisi saranno disponibili proprio a partire da mercoledì, ma, in base a una stima indicativa, la novità potrebbe interessa circa l’8-10% del personale, quindi più di duemila dipendenti.

Insegnanti