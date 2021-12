GEMONA. Per mesi hanno trascorso le serate con l’uncinetto in mano. Le 8 mila mattonelle colorate realizzate dalle volontari e cucite in una gigantesca sfera natalizia ora dominano la loggia di palazzo Boton, diventata la meta di tante persone in cerca di selfie natalizi.

L’iniziativa è del Comitato borgate del centro storico: si tratta di una creazione alta 4 metri, realizzata con le pezze di uncinetto giunte da diverse regioni d’Italia e da molti paesi del Friuli.