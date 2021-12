Covid, Riccardi: “In Fvg la variante Delta è predominante, non c’è traccia di Omicron”

UDINE. "La variante Delta continua ad essere quella prevalente in Friuli Venezia Giulia mentre non c'è traccia della Omicron. Lo confermano i dati sulle attività di sequenziamento compiute in regione nell'ambito della Flash Survey coordinata dall'Istituto superiore di Sanità sui campioni raccolti nelle due settimane che vanno dal 29 novembre al 12 dicembre". A darne notizie è il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi.

"Delle 234 sequenze analizzate - spiega l'esponente della Giunta Fedriga - 185 sono quelle relative alla settimana 49 (dal 6 al 12 dicembre), 44 alla settimana 48 (dal 29 novembre al 5 dicembre) ottenute dal laboratorio di Udine a cui si aggiungono 5 sequenze della settimana precedente eseguite su un cluster pordenonese.

Dalle analisi è stata rilevata solo la variante Delta. I dati della Survey confermano l'assenza di circolazione della nuova variante Omicron, cosa peraltro già osservata nei sequenziamenti massicci delle scorse settimane".