UDINE. La nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza per contenere il rischio di diffusione della variante Omicron, valida da giovedì 16 dicembre fino al 31 gennaio, conferma il pacchetto di deroghe della precedente normativa, salvando sia il lavoro transfrontaliero, sia le abitudini di confine.

Non si aggiungono dunque ulteriori limitazioni per circa 15mila transfrontalieri che varcano il confine ogni giorno per motivi di lavoro.