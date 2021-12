Stadio del Pordenone calcio, la protesta degli ultras neroverdi

Striscioni sono stati affissi poco lontano dal municipio di Pordenone dai gruppi ultras Bandoleros e Supporters per protestare contro l'impasse sul nuovo impianto

PORDENONE. "Noi la faccia ce l'abbiamo messa. Ora la giunta mantenga la promessa". Questo il testo degli striscioni affissi poco lontano dal municipio di Pordenone dai gruppi ultras neroverdi Bandoleros e Supporters per protestare contro l'impasse sul nuovo stadio.

La squadra del presidente Lovisa e di mister Tedino è penultima in serie B e cerca con caparbietà di sollevarsi da un inizio stagione disastroso. Gli ultras, che avevano indetto lo sciopero del tifo perché stanchi di dover seguire le partite "casalinghe" a Lignano, avevano sollecitato almeno la ripresa del dibattito sul nuovo stadio e, una volta ottenutala, erano tornati sugli spalti, in casa e in trasferta.

Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani era sceso in campo, aprendo la porta a una collaborazione con Lovisa ma poi tutto sembra essersi nuovamente arenato, non certo favorito dall'andamento della stagione.

Di qui di nuovo il silenzio contro cui protestano gli ultras del Pordenone.