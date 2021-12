Vicesindaco tra i manifestanti no vax: ora spetta al primo cittadino spiegare la sua posizione

Cosa ci fa un amministratore comunale a una manifestazione non autorizzata che ha come scopo quello di occupare la direzione di un ospedale umiliando e offendendo il lavoro di quanti stanno là dentro a salvare vite umane nella peggiore pandemia della nostra epoca? Dovrebbe rispondere non tanto il vicesindaco, ma il sindaco