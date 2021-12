Apre un fusto che esplode: ferito il titolare di un’autofficina

PAGNACCO. Stava aprendo un fusto metallico con una fiamma ossidrica quando, per cause ancora in corso di accertamento ma con molta probabilità dovuta alla presenza di residui di combustibile, si è verificata una esplosione che ha ferito Armando Burino, titolare dell’autofficina autorizzata Citroën “Armando Burino & C.” in via Plaino a Pagnacco.

L’infortuno è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 16 dicembre. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in condizioni serie all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Feletto Umberto.