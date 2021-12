Fedriga rassicura: «Dati stabili in Fvg, non rischiamo la zona arancione»

UDINE. «I dati in regione sono in lieve discesa, fortunatamente non c'è più la crescita. Speriamo in una discesa più consistente ma, rispetto alle settimane precedenti, quando c'era stata un’ascesa, adesso vedo una stabilizzazione. Allo stato attuale non rischiamo la zona arancione. Ma si sa che il virus ci ha abituato a tantissime sorprese».

Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla trasmissione radiofonica della Rai "Un giorno da pecora”. Oggi «abbiamo meno della metà dei ricoverati dello scorso anno. Se le previsioni dovessero essere corrette significa che l'ondata non si annulla, ma è sotto controllo - ha proseguito Fedriga - I dati aggiornati ad oggi (venerdì 17 dicembre) sono questi: 286 ricoveri in area medica e 31 in terapia intensiva. Sono dati stabili da giorni».

Il governatore del Fvg ha precisato anche che, sempre rispetto allo scorso anno, «abbiamo lo stesso numero di contagi ma la differenza è che oggi c'è più mobilità. Allora la gente stava in casa, ora invece esce, si muove e la situazione negli ospedali è sotto controllo, grazie al vaccino».

Inoltre, ha concluso fedriga, «il numero dei tamponi è molto più alto rispetto all'anno scorso».

Fedriga ha poi parlato dei tamponi anche per i vaccinati ai grandi eventi. Fanno parte di «misure per diminuire i rischi, è chiaro che nei grandi eventi, dove il rischio aumenta, questo è maggiore. Il momento è questo, non facciamone un dramma. Il mio obiettivo, in questo momento, è tenere aperta la maggior parte delle attività».

Anche in Fvg, «molti comuni hanno sospeso gli eventi per le feste: perché rischiare? Festeggiamo in famiglia, in modo più contenuto», ha proseguito. E sulla decisione del Governatore del Veneto, Luca Zaia, di sottoporre i sanitari al test ogni 4 giorni, Fedriga ha detto che si tratta di una misura «utile perché la categoria dei sanitari è quella da proteggere di più. In Fvg noi già facciamo monitoraggio costante dei sanitari».