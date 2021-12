Incidente sul lavoro a Trieste: uomo muore travolto da una gru

Tutte le organizzazioni tutte hanno deciso di proclamare uno sciopero generale del porto per tutta la giornata

TRIESTE. Dramma nel Porto Vecchio a Trieste. Un operaio veneto sulla sessantina è stato travolto da una gru nella mattinata di venerdì 17 dicembre. L’uomo è deceduto sul posto.

L’incidente è avvenuto sul Molo Terzo, alla radice della stazione nautica dei vigili del fuoco. L’operaio era dipendente di una ditta di smontaggio delle gru. Secondo le primissime informazioni raccolte, sembra che l’uomo stesse armeggiando nei pressi di un cingolato dotato di braccio meccanico. A un certo punto avrebbe tolto dei cardini della gru stessa, che gli è caduta addosso, schiacciandolo. Informate dell’accaduto, tutte le organizzazioni sindacali hanno deciso di proclamare uno sciopero generale del porto di Trieste per tutta la giornata.

“In questo momento le organizzazioni sindacali sono state informate che nel porto di Trieste è deceduto un lavoratore operante per una ditta di smontaggio delle gru. Un'azienda non portuale. Riteniamo che tale fatto sia assolutamente grave. L'ennesimo omicidio di un lavoratore in nome del profitto”.