UDINE. Accusati di aver messo a segno una serie di furti in città, tre giovani sono stati condannati in primo grado dal giudice monocratico Carla Missera. Quattro anni e quattro mesi di reclusione per il venticinquenne Rudy Levacovig e il ventiquattrenne Roberto Braidic, tre anni e sei mesi per il trentasettenne Maicol Caris le pene disposte venerdì 17 dicembre dal tribunale.

