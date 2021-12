Soccorre gli animali, multato in servizio per eccesso di velocità. La polizia locale: «Correva oltre il limite e senza dispositivi d’emergenza»

FONTANAFREDDA. Sul caso del soccorritore di fauna selvatica Michael Bergamo multato per eccesso di velocità, interviene il comandante della polizia locale di Fontanafredda Marco Sartori. Il capo dei vigili ricorda che il 28 ottobre una sua pattuglia ha fermato un veicolo che circolava a 103 chilometri orari, mentre il limite in quel tratto è di 50. «Nel cassone del mezzo – precisa Sartori – vi era il solo trasportino con all’interno la volpe, non veniva accertata la presenza di nessun altro animale, di fatto il conducente stesso dichiarava che stava trasportando una volpe a Spilimbergo con la schiena rotta, una lesione vertebrale, per farla sopprimere, non accennando alla presenza di una lepre».

