Udine, altre scritte no vax sui muri delle scuole

Imbrattati i muri alle elementari "Dj Toppo Wassermann” e “Giovanni Pascoli” tra via Pordenone, via Ampezzo e via Tolmezzo

UDINE. Il muretto dell'edificio in cui sono collocate le scuole elementare "Dj Toppo Wassermann” e “Giovanni Pascoli”, collocato tra via Pordenone, via Ampezzo e via Tolmezzo a Udine, è stato imbrattato nella notte tra giovedì 16 e venerdi 17 dicembre da scritte no-vax e contro il Green - pass.

Ignoti hanno utilizzato la vernice rossa per definire un "crimine" il vaccino, "nazista" il Governo e invitando a "salvare i propri figli". Ad accorgersi delle scritte - alcune delle quali comparse anche sulla strada - la dirigenza scolastica che ha subito allertato le forze dell'ordine.

Scritte no vax sui murui di due scuole a Udine