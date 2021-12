Veneto, Marche, Liguria e provincia di Trento in zona gialla da lunedì

VENEZIA. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato venerdì 17 dicembre l’ordinanza con cui si sancisce il passaggio per Marche, Liguria, Veneto e Provincia autonoma di Trento in area gialla. L’ordinanza entrerà in vigore da lunedì 20 dicembre.

La conferma di quanto aveva anticipato in tarda mattinata il governatore Luca Zaia: «Il Veneto ha il 13% di occupazione delle terapie intensive, tre sopra il limite di zona gialla, e in area medica il 15%, esattamente quello che fa scattare la zona gialla. Siamo in una fase nella quale la circolazione del virus è importante. I dati dicono che l'Rt è a 1.15, l'incidenza di 506,3 su 100 mila residenti a settimana: è alta, ma lo è anche in proporzione ai tamponi che facciamo».

Dati puntualmente confermati dal bollettino sul Covid in Veneto di venerdì 17 dicembre, che conta 10 decessi in più rispetto a giovedì 16 dicembre. Sono poi i dati ospedalieri, di conseguenza, a segnare il peggioramento della situazione epidemiologica: i malati Covi ricoverati sono ora 1.254 (+24), dei quali 1.090 in area medica (+19), e 164 in terapia intensiva 8+5). I soggetti attualmente positivi e in isolamento salgono a 57.038 (+3.099).

Zaia ha poi annunciato i contenuti della nuova ordinanza anti Covid varata in Veneto. «Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 17 dicembre, e fino al 16 gennaio introdurremo una nuova ordinanza che anticipa sostanzialmente la zona gialla. Le festività sono occasione di assembramento e senza volere complicare la vita dei cittadini abbiamo deciso di introdurre alcune regole e offrire alcune raccomandazioni».

In sostanza si reintroduce l'obbligo di mascherina all'aperto per tutti i cittadini sopra i 6 anni di età, si riducono i tempi tra un tampone e l'altro (da una frequenza di 1 ogni 10 giorni a 1 test ogni 4 gg) per gli operatori e i pazienti dell'intero sistema socio sanitario, si sospendono le uscite dalle Risa per gli anziani e in caso di rientro si prevede un test all'ingresso, un periodo di quarantena, e un test finale prima della libera circolazione dell'anziano nella struttura.

Si vieta inoltre le visite degli under 12 nelle strutture socio-sanitarie e si introduce il singolo accompagnatore per tutte le strutture. viene introdotto l'obbligo di quarantena fino all'esito del test per gli studenti venuti a contatto in classe con un positivo. «Prevediamo inoltre un serie di raccomandazioni di buon senso - spiega Zaia - sia per le persone che per i sindaci: una serie di suggerimenti per evitare i contagi e gli assembramenti in un periodo particolare come quello delle feste».