MANIAGO. Duecento euro netti, non soggetti a tassazione, per tutti i 308 dipendenti della Pietro Rosa Tbm di Maniago, leader per ingegneria e produzione di palette per motori aerei: è quanto ha stanziato la storica azienda della città del coltello ai lavoratori, senza fare distinzioni tra impiegati e operai.

Il bonus può essere impiegato in spese per servizi, come asilo e trasporti, o in beni di consumo, per esempio il carburante.

«Un