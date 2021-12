Coprifuoco di Natale per i No Vax: il governo pensa al modello Austria

I contagi continuano a salire anche senza Omicron e il governo comincia a guardare all’Austria per scongiurare il pericolo che cene e cenoni natalizi mettano il turbo alla pandemia. Così, dopo aver copiato il modello a due G, quello che consente lo svago solo ai vaccinati, ora il ministro della salute austriaco, Wolfang Mueckstein, annuncia un Natale in quarantena per i No Vax, che dal 24 al 26 dicembre e per la fine dell’anno potranno lasciare casa «solo per visitare una persona cara».

Un coprifuoco identico a quello vissuto anche in Italia durante le feste dello scorso anno, ma nell’era dei vaccini da noi potrebbe essere riservato ai non immunizzati e contenuto alle ore di punta dei grandi raduni tra parenti e amici, ossia dalle 19 alle 24 la notte della Vigilia, dalle 12 alle 16 il giorno di Natale e durante la notte di capodanno.

Per ora autorevoli esponenti del governo ed esperti della Salute non smentiscono, segno che l’idea è qualcosa in più di una semplice suggestione. Fermo restando che sul tavolo ci sono anche l’obbligo del tampone rapido anche per gli immunizzati che vogliano partecipare ad eventi con più di cinquemila persone, come i concertoni di fine anno e l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia, richiesto già da tempo dai governatori.



Del resto non sono solo i numeri sempre più in crescendo ad agitare il sonno al Premier e ai suoi, perché a spingere a fare qualcosa in più per correre ai ripari sono anche i risultati dei nuovi studi sulla Omicron che arrivano da Oltremanica. Secondo una ricerca del prestigioso Imperial College di Londra, il rischio di reinfezione con la nuova versione del virus è di 5,4 volte superiore rispetto alla Delta.

Ma soprattutto con Omicron la protezione dei vaccini calerebbe vistosamente, rispetto alla malattia sintomatica con due dosi si ridurrebbe infatti tra lo zero e il 20%, per risalire tra il 55 e l’80% quando si è fatto il booster. In più la quota di Omicron sul totale dei contagi è andata raddoppiando ogni due giorni fino all’11 dicembre. Lo studio non ha invece trovato prove che la nuova variante generi forme meno severe di malattia.

Anche se Donato Greco, epidemiologo del Cts e padre fondatore degli Ecdc europei, rivela che «gli ultimi studi dei genetisti che abbiamo osservato mostrano come gli epitopi, ossia le piccole parti degli antigeni che si legano agli anticorpi specifici, si fermino nelle prime vie respiratorie, impedendo così al virus di provocare le polmoniti che sono la prima causa di ospedalizzazioni e morti».

«Ma Omicron ha una trasmissibilità elevata e anche se in questo momento nel nostro Paese è presente in meno dell’1% dei casi è comunque destinata a dilagare anche da noi», precisa sempre Greco. E i numeri di ieri della Gran Bretagna sono una conferma che vale più di qualsiasi parola: oltre 93mila contagi in 24 ore, che pur ipotizzando una minore patogenicità della Omicron fanno prevedere all’Università di Birmigham la cancellazione di 100mila interventi chirurgici da qui a febbraio.



A spaventare il governo non è solo lo stato di pre-allerta dei nostri ospedali, che grazie ai vaccini dovrebbero comunque tenere, quanto piuttosto la tenuta sociale davanti a uno scenario con 100mila contagiati al giorno, che considerando un minimo di 10 contati stretti per ciascun positivo significherebbe ogni 24 ore mettere in quarantena un milione di persone. Numeri in grado di far collassare produzione e servizi essenziali nel giro di una, due settimane al massimo. Del resto nessuno si illude che quanto accaduto in Gran Bretagna possa non ripetersi da noi.



Per il momento siamo alla fase dei suggerimenti, con il commissario Figliuolo che loda gli italiani ma li invita «a essere responsabili nel momento di compere e assembramenti», mentre il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, invita a «evitare grandi assembramenti» in occasione di cene e cenoni e a correre piuttosto a fare la terza dose. Ma per i non vaccinati potrebbe arrivare qualcosa di più che un semplice consiglio.



