Fiaccolata senza il pubblico per il Capodanno sul Lussari

TARVISIO. Niente pubblico per la 49esima edizione della Fiaccolata di Capodanno sul Lussari. La decisione è stata adottata dall’Unione sportiva di Camporosso nel corso di un incontro con il sindaco Renzo Zanette e con la polizia municipale, ma, dopo lo stop dello scorso anno, la tradizione sarà rispettata con la discesa dei 250 fiaccolatori. Previsto pure lo spettacolo pirotecnico e i suggestivi mercatini che, per questa edizione, saranno articolati su cinque giornate.



«Siamo stati costretti a prendere questa decisione – annuncia il presidente Damiano Matiz – sulla base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, in seguito ai colloqui con il prefetto e il questore. La nostra è una manifestazione capace di richiamare anche 5 mila persone, il rischio di assembramenti in un periodo delicato della pandemia andava evitato» osserva. Ma dopo la battuta d’arresto dello scorso anno e in preparazione di un anniversario – il cinquantesimo – molto atteso dalla comunità, si è trovata una mediazione.



«Fra il 28 e il 30 dicembre raccoglieremo la preiscrizioni dei 250 fiaccolatori – annuncia Matiz –. Saranno debitamente istruiti sulle nuove norme in vigore con l’inizio dell’anno: oltre al Green pass verrà infatti chiesta un’assicurazione personale, acquistabile anche insieme al biglietto».L’appuntamento è fissato per le 18 del primo gennaio, quando i 250 fiaccolatori sfidando l buio e il freddo partiranno dal monte Lussari indossando abiti storici e cappellacci e impugnando le fiaccole realizzate tradizionalmente per raggiungere, con un serpentone luminoso, il piazzale. Per dare un pubblico al suggestivo spettacolo, l’Unione sportiva Camporosso ha deciso di ricorrere alla tecnologia, programmando una diretta streaming che potrà essere seguita da tutti gli appassionati. Alle 20, dopo l’arrivo dei fiaccolatori, inizierà lo spettacolo pirotecnico.«Abbiamo inoltre deciso di potenziare i mercatini che, in questa edizione, si potranno visitare dal 27 dicembre al 2 gennaio» annuncia il presidente. Sono 23 gli standisti che hanno chiesto di partecipare con le loro bancarelle di prodotti artigianali ed enogastronomici. Produttori locali, in gran parte, accanto a qualche collega austriaco. A garantire massima sicurezza ci saranno i volontari, con i presidi ai varchi in via Duomo e in via Casarenza.© RIPRODUZIONE RISERVATA