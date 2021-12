Furto in casa da sei mila euro: spariti gioielli e apparecchi elettronici

MANZANO. Ladri in azione in una casa nel comune di Manzano. I malviventi dopo aver forzato la porta di ingresso dell’abitazione, approfittando dell’assenza del proprietario che si era allontanato per qualche ora, sono riusciti a introdursi all’interno e a rubare alcuni apparecchi elettronici e gioielli in oro. Il bottino ammonta a circa sei mila euro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che hanno subito avviato le indagini.

Altri colpi sono stati messi a segno a Codroipo e a Udine, nella frazione di Cussignacco.