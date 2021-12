Se non immunizzati, i celebranti dovranno fare il tampone. Mazzocato: «Doveroso garantire serenità ai nostri fedeli»

UDINE. Per poter dire messa e partecipare alle iniziative della comunità diocesana i sacerdoti dovranno essere necessariamente vaccinati, almeno con la prima dose. O, in alternativa, dimostrare di essere guariti dal Covid da meno di sei mesi. Resta altrimenti la terza via, quella del tampone.

La disposizione è contenuta in una lettera che l’arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, ha inviato ai presbiteri friulani.