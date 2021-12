Altra scuola imbrattata dai vandali con scritte no vax

UDINE. Anonimi militanti no Vax sono entrati in azione la notte scorsa nella scuola secondaria di primo grado «Fermi» di Udine imbrattando le pareti con vernice spray e con messaggi contro il vaccino e il Governo.

Si tratta della terza azione vandalica nell'arco di pochi giorni ad altrettanti plessi scolastici del capoluogo friulano. In precedenza erano state prese di mira la scuola media Ellero, in via Divisione Julia, e la primaria Pascoli-di Toppo Wassermann. Indagini della Digos della locale Questura e dei Carabinieri del comando provinciale.