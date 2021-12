ZOPPOLA. Si è concluso con conseguenze non troppo gravi l’incidente accaduto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 dicembre lungo la Pontebbana, in comune di Zoppola, ma è stato un fatto che ha acceso di nuovo i riflettori su un tratto di strada tristemente famoso per l’elevato numero di incidenti all’altezza della doppia curva nell’abitato di Orcenico, in corrispondenza del bar Statale 13.

Si