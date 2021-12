Fiamme in casa originate da un stufa: accorrono i vigili del fuoco

REANA DEL ROJALE. I vigili del fuoco del comando provinciale di Udine sono intervenuti, nella serata di domenica 19 dicembre, poco dopo le 21, nella frazione di Rizzolo, nel comune di Reana del Rojale, per spegnere le fiamme partite da una stufetta alimentata a Gpl.

L'incendio, causato dal malfunzionamento di una stufa, si è verificato in via Battiferro, all'interno di una casa in linea, dove la stufa che si trovava all’interno del bagno al primo piano dell’abitazione aveva, per cause che sono ancora al vaglio dei tecnici incaricati, iniziato a prendere fuoco.