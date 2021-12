Vino, il Friuli alla “conquista” di Armenia e Ucraina

Importanza è data alla cooperazione tra imprese per la creazione di nuovi canali per la loro internazionalizzazione, per il trasferimento tecnologico, per la creazione i rapporti di distribuzione e attività di marketing digitale

UDINE. Un ponte ideale tra il Vigneto Friuli e quelli di Armenia e Ucraina. È quello che intende costruire Agrifood Friuli Venezia Giulia (parco agroalimentare e bioeconomia della regione Friuli Venezia Giulia), protagonista di due progetti sostenuti dall’Unione Europea nell’ambito della collaborazione con i Paesi del vicino Est al di fuori del perimetro comunitario.

In programma seminari di approfondimento, scambi di visite per conoscere da vicino le rispettive realtà e partecipazione a eventi fieristici internazionali.

L’agenzia regionale Agrifood Fvg è risultata vincitrice di una «call» del programma europeo Eu4Bcc del settore vinicolo che vuole supportare la collaborazione tra aziende e istituzioni europee e di 6 Paesi della Eastern Partnership (EaP): Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina. Realizzerà così due progetti paralleli. Il primo si chiama Wine-Chain e coinvolgerà nell’arco di sei mesi imprese vinicole italiane e armene, terra con una ricchissima storia vinicola fin da 6.500 anni fa e che oggi è avviata verso una modernizzazione del proprio sistema produttivo.

Il secondo progetto di Agrifood, della durata di quattro mesi, è denominato Wine V-Net e creerà le basi per collaborazioni con partner ucraini. In entrambi i casi si dà importanza alla cooperazione tra imprese per la creazione di nuovi canali per la loro internazionalizzazione, per il trasferimento tecnologico, per la creazione i rapporti di distribuzione e attività di marketing digitale.

La forza dei due progetti è la loro capacità di coinvolgere l’intera filiera del vino, quindi non soltanto la parte produttiva di coltivazione e vinificazione, ma anche tutto il sistema dei fornitori di servizi e di attrezzature.

Sono previsti incontri di approfondimento, sia in presenza sia su piattaforma digitale, scambi di visite per conoscere reciprocamente le diverse esperienze imprenditoriali e la partecipazione di delegazioni congiunte a eventi fieristici internazionali, uno tra tutti Vinitaly.