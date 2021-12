TOLMEZZO. Non erano formati per quel tipo di assistenza e facevano quel che potevano, giorno dopo giorno, nella convinzione di agire sempre per il bene degli ospiti. E, va da sè, bandendo qualsiasi forma di violenza. È questo il quadro che emerge dell’attività svolta al Centro don Onelio, della comunità Piergiorgio, a Tolmezzo, frazione di Caneva, dopo oltre due ore di esame di due dei tre imputati nel processo per presunti maltrattamenti su alcune delle persone loro affidate.

