Malore a 64 anni: gli alpini piangono Zaccomer, il socio con la passione del tiro a segno

TARCENTO. Il mondo degli alpini, quello dei tiratori scelti e tutta la comunità di Tarcento piangono la scomparsa di Massimo Zaccomer, morto lunedì 20 dicembre, a 64 anni, per un malore improvviso. «Se ne è andato uno dei nostri soci più illustri e collaborativi: si spalanca un grandissimo vuoto», dicono dal Gruppo alpini di Collalto, quello cui Zaccomer – che abitava a Tarcento, in via Zucchia, e che era ormai in pensione, dopo aver rivestito a lungo il ruolo di collaboratore scolastico – apparteneva.

